A chi non è mai capitato di organizzare un'agognata vacanza che si rivela un incubo? Anziché trovare il sole, ci sono nuvole all'orizzonte e temporali in arrivo. Una delusione che, grazie all'arguzia di albergatori e stabilimenti, forse non si proverà più. A Cesenatico , ad esempio, gli ombrelloni sono provvisti di lampade solari , mentre dalla Liguria alla Sicilia hotel e lidi si attrezzano in altri modi contro il clima incerto.



Da Jesolo a Pesaro, gli hotel regalano un weekend di consolazione in caso di brutto tempo durante il proprio soggiorno. In Liguria - per i pomeriggi piovosi - alcuni stabilimenti si muniscono di biblioteche, mentre a Napoli gli alberghi offrono biglietti per i musei. Addirittura in Romagna ci sono sconti fino al 70% nei ristoranti. Della serie: abbronzato o rimborsato.