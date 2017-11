Utrecht, inaugurato il parcheggio per bici più grande del mondo

Da sempre considerata terra d'avanguardia, l'Olanda ha uno spiccato senso ecologico ed una grande passione per la bicicletta. La maggior parte dei cittadini ha prima una due ruote che un'automobile. Al punto da rendersi necessaria la costruzione di un parcheggio che le contenga tutte, soprattutto negli snodi ferroviari, usati da turisti e pendolari quotidianamente per visitare le città o recarsi al lavoro. A Utrecht, così, ha aperto i battenti l'area parcheggio per bici più grande del mondo. Posta al di sotto della stazione centrale, ha un'estensione di 17mila metri quadrati, si sviluppa su più piani ed ha una capienza di circa 6mila biciclette. Entro la fine del prossimo anno, addirittura, verrà ampliata a 12mila, praticamente raddoppiata. Nella cittadina olandese, famosa per aver dato i natali al calciatore Marco Van Basten, circa il 43% della popolazione usa la bici per spostamenti inferiori ai 10 chilometri. Il parcheggio è gratuito nelle prime 24 ore, dopodichè ha un costo di €1,25 al giorno.