Usa, viola il "Non toccare" e rompe un orologio del museo: fa finta di niente ma...

"Don't touch", "Non toccare" c'è scritto accanto a ogni prezioso pezzo in esposizione nelle sale del museo. Ma un visitatore del National Watch and Clock Museum di Columbia, in Pennsylvania, non ha resistito e ha iniziato a mettere le mani sugli ingranaggi di un esemplare che aveva attirato la sua attenzione. Quando però l'orologio si è staccato dal muro perdendo pezzi, ha tentato di sistemare il danno alla buona e con la moglie, testimone e complice del "misfatto", si è allontanato come se nulla fosse. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità ci sono però le riprese della telecamera di sorveglianza della sala.