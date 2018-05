Usa, vigili del fuoco salvano cucciolo intrappolato a sei metri di profondità

I pompieri del dipartimento di Ferguson, in Missouri, sono intervenuti per salvare la vita di un cucciolo rimasto intrappolato in un tubo di soli venti centimetri di diametro. Il cagnolino si trovava a una profondità di sei metri ed è stato recuperato utilizzando una serie di piccole funi. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati nel salvataggio, un bambino osservava la scena da lontano. Si trattava del suo padroncino, a cui il cagnolino è stato restituito illeso.



"Il bambino era al settimo cielo quando ha potuto riabbracciare il suo fedele amico a quattro zampe", ha dichiarato Randy Skaggs, assistente capo dei vigili del fuoco.