Usa, vendesi città degli zombi

14:25 - L'inserzione su eBay è apparentemente inoffensiva. "Si vende cittadina, occasione unica, prezzo modico". Il tutto a 680mila dollari. E nella foto si vede un bel palazzone bianco con tanto di bandiera americana. Ma se si approfondisce un po'... Ai cultori di "The walking dead" già il nome della località poteva aver fatto scattare un campanello di allarme. Perchè Grantville, in Georgia, è una delle tante località frequentate dagli zombi.Per l'esattezza, appare in un episodio della terza stagione, in cui i tre protagonisti si addestrano in un campo militare in vista della guerra coi non morti. Un business creato dall'ex sindaco Jim Sells, che dopo aver acquistato il borgo ai tempi della recessione, ora rivende tutto sperando che i fuoriusciti dalle tombe gli diano una mano in pubblicità.

