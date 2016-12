Usa, una siesta a 60 metri d'altezza

<p>bimbo, gorilla, Ohio, zoo, Usa</p>

Sarà perchè i piani alti sono sempre i migliori, o semplicemente per spirito d'avventura, ma trovare un uomo che prende il sole a 60 metri d'altezza non è certo cosa di tutti i giorni. E' la singolare scoperta nella quale si è imbattuto un turista di San Diego in vacanza a Rhode Island: stava ispezionando la zona con il suo drone quando all'improvviso ha trovato questo stravagante signore sdraiato sul tetto di un mulino eollico. E ovviamente lo ha ripreso...ecco il video.