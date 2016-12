Usa, una comoda casa sugli alberi Dotata di sauna e connessione Wi-fi

Si è trasferito da New York alla costa occidentale per realizzare un suo sogno: vivere non in un condominio o in una villa ma sugli alberi. Nonostante le difficoltà, Foster Huntington, fotografo e blogger, non si è perso d'animo e ha realizzato il suo nido, con vasca idromassaggio, nella contea di Skamania, Washington. Il complesso, composto da due strutture e dal panorama mozzafiato, è dotato anche di connessione Wi-Fi e internet velcoe.