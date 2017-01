Usa, un ristorante di San Francisco lancia la moda di mangiare sugli iPad

Mangiare su un iPad. Non si tratta di seguire un ricetta sul tablet, come si potrebbe pensare, ma di usare un iPad come piatto. E' una nuova tendenza lanciata a San Francisco, quindi non lontano dalla Silicon Valley, da un famoso ristorante francese con tre stelle Michelin, che ha iniziato a servire una delle sue nuove portate proprio sul tablet. Il nome del piatto in questione è di per sé emblematico: "A dog in search of gold", un cane alla ricerca dell'oro. E' composto da quattro crocchette di tartufo bianco servite su iPad che mostrano un video a cartone animato di un cane impiegato, appunto, in una caccia al tartufo.