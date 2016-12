26 dicembre 2014 Usa, un giorno da modella? No, matrimonio a sorpresa sul set fotografico Christina avrebbe dovuto aiutare un amico posando per delle foto in abito da sposa, ma in realtà il fidanzato aveva altri progetti... Tweet google 0 Invia ad un amico

14:09 - In teoria avrebbe dovuto aiutare un amico fotografo per un servizio sugli abiti da sposa, in realtà Christina Green si è trovata direttamente all'altare. Lo "scherzo" è stato organizzato da Brian, il fidanzato, che assieme a parenti e amici, è "apparso" sul set fotografico, in un centro commerciale della Georgia, negli Stati Uniti. Il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo, e Christina ha detto sì al suo Brian.