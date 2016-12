Usa, un abbraccio così lungo che vale il record del mondo

Trentuno ore stretti stretti, in piedi, nel campus dell'università, in un tenero abbraccio, con quella determinazione che li ha portati dritti nel Guinness dei primati. Alex e Amanda, due studenti ventenni dell'Iowa (Usa), amici per la pelle, hanno raggiunto il traguardo dell'abbraccio più lungo del mondo. Il loro è durato 31 ore, mentre gli amici intorno a loro li sostenevano con il tifo in ogni modo.