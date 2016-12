13 gennaio 2015 Usa, tre insieme e tutti identici: ecco il parto da un caso su un milione Montana, senza ricorrere a cure per la fertilità Jase e Jody Kinsey hanno messo al mondo tre gemelli omozigoti Tweet google 0 Invia ad un amico

16:12 - Una possibilità su un milione: a tanto "stanno le quotazioni" dell'impresa di Jase e Jody Kinsey di Miles City, nel Montana, che, senza ricorrere a cure per la fertilità, hanno messo al mondo tre gemelli omozigoti, identici in tutto e per tutto. I gemellini, tutti intorno a 1,7 kg, hanno un fratello maggiore di 6 anni.

I tre, Cade, Ian e Milo, hanno visto la luce il 5 dicembre, ma solo dopo che bambini e mamma sono usciti dalla clinica la notizia è stata diffusa, facendo rapidamente il giro del mondo.



"Seguire una paziente con una tripletta di gemelli identici concepiti spontaneamente è incredibilmente raro", ha spiegato Dana Damron, ginecologo della Billings Clinic che ha seguito Jody durante la gravidanza e che spiega inoltre come le possibilità che l'evento si realizzi sono di una su un milione.