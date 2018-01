Usa, the Monster Project trasforma i disegni dei bambini in bellissime illustrazioni

Si chiama The Monster Project l'iniziativa nata in Texas che vede coinvolti numerosi artisti professionisti per trasformare le idee e i disegni dei bambini delle scuole elementari in vere e proprie illsutrazioni che andranno a costituire un libro dedicato. L'idea alla base del progetto è stimolare la creatività, incoraggiandola e fornendo ispirazioni a tutti i piccoli futuri artisti, che nel vedere la loro fantasia prendere vita sono rimasti affascinati. I bambini hanno moltissimo potenziale, bisogna solo aiutarli a esprimerlo.