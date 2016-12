Usa, tetraplegico torna a ballare con la moglie a 6 anni dall'incidente

L'amore non conosce ostacoli, né barriere: lo sanno bene Joel e Lauren che, insieme contro ogni avversità, sono riusciti a realizzare un sogno, quello di ballare ancora una volta insieme dopo l'incidente che ha reso Joel tetraplegico.

Sono passati 6 anni dall'ultima volta che il giovane statunitense ha camminato: il 2009, infatti, è stato l'anno dove tutto è cambiato, quando un grave incidente, con la conseguente frattura della spina dorsale all'altezza del cranio, lo ha reso tetraplegico. Ma Joel non si è rassegnato ed è riuscito a fare questo regalo alla moglie, rievocando la magica atmosfera del loro matrimonio. Un ballo insieme, un lento che gli ha permesso di guardarla nuovamente negli occhi e di stringerla forte a sé.



Per poterlo fare Joel è stato messo in piedi con il supporto di una sorta di carrucola, alla base della quale vige un sistema di supporto che regola il peso corporeo. Forte la commozione e intenso lo stupore: Joel e Lauren hanno vinto la loro battaglia.