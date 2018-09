Usa, tenta di rapinare un negozio ma gli cade la pistola

Non sempre le tentate rapine hanno un triste epilogo. Lo sanno bene i gestori di un negozio di sigarette elettroniche a Denver, in Colorado, che al di là dello spavento non hanno subito nessun danno. Il punto vendita è entrato nel mirino di un rapinatore, che effettivamente ha tentato di derubarlo, ma gli è andata male. Quando l’uomo ha estratto la pistola dalla tasca per minacciare la cassiera, l'arma gli è scivolata dalla mano ed è finita dietro al bancone. Prontamente la cassiera si è chinata a raccoglierla, mentre l’uomo, ormai impotente, se l’è data a gambe. L'uomo durante la fuga ha addirittura rischiato di perdere i pantaloni. Attualmente la polizia di Denver sta indagando sull'accaduto.