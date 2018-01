Usa, tempesta di sabbia travolge gli operai al lavoro in Texas

Si chiama haboob, termine arabo, e indica un mix di venti che scatena una tempesta di sabbia molto intensa. È un fenomeno atmosferico tipico del deserto del Sahara e delle zone aride del Medio Oriente. Questa volta, però, si è manifestato dall'altra parte dell'oceano atlantico, negli Stati Uniti. Per la precisione, nella cittadina di Pecos, contea di Reeves, Texas occidentale. A farne le spese, oltre ai cittadini e residenti del luogo, un gruppo di lavoro di operai all'interno di un cantiere che, al sopraggiungere dell'uragano polveroso, non hanno potuto fare nient'altro che interrompere i lavori e scappare, in cerca di riparo. Per fortuna, solo tanta paura e nessuna conseguenza grave per i presenti sul posto.