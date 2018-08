Usa, squalo bianco attacca un ricercatore e rischia di staccargli una gamba

Un grande squalo bianco è emerso dall’acqua con la bocca aperta, come se volesse azzannare il ricercatore che si trovava sulla passerella della barca. È successo vicino a Wellfleet, in Massachusetts, mentre l’esperto di squali Greg Skomal stava facendo dei rilevamenti. Grazie alla sua prontezza di riflessi, l’uomo è riuscito a evitare l’attacco; questa vicenda, però, ha dato conferma di come gli attacchi degli squali, pur essendo rari, possono verificarsi anche quando ci si trova su un’imbarcazione. "Gli squali bianchi sono animali selvaggi e imprevedibili. Questo è un buon promemoria dell'importanza di non diventare compiacenti e di stare sempre vigili quando si è dentro o sull'acqua", ha dichiarato l’Atlantic White Shark Conservancy.