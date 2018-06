Usa, sorpresa in metropolitana: c’è un cervo sui binari

Alcune telecamere di sicurezza hanno ripreso l'intrusione di un cervo all'interno della Crystal City Station di Arlington, in Virginia. L'animale è riuscito ad introdursi nella metropolitana, iniziando a correre prima sulla banchina e poi sui binari, rischiando di essere investito da un treno in arrivo. I pochi viaggiatori presenti in stazione, concentrati sui loro smartphone, sono rimasti a bocca aperta quando si sono accorti della presenza del cervo, che si muoveva a destra e a sinistra in cerca di una via di fuga. Le autorità dei trasporti hanno fatto sapere che l'animale infine è riuscito ad uscire dalla stazione illeso.