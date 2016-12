30 gennaio 2015 Usa: si denuda mentre studia in biblioteca e gira un video osceno, 19enne arrestata Seduta davanti ai libri, la ex studentessa ha usato il suo laptop per le riprese. Il suo video è diventato virale nell'università che frequenta, quella dell'Oregon Tweet google 0 Invia ad un amico

08:54 - Ha girato un video "solo per adulti" mentre era nella biblioteca dell'università dell'Oregon. Kendra Sunderland, 19 anni, ex studentessa, è stata arrestata con l'accusa di oscenità. Le immagini, girate con il suo laptop, sono rapidamente diventate virale nell'università in cui Kendra aveva studiato.

Il video è stato girato sui tavoli della biblioteca dove la ragazza, con i libri aperti sulla scrivani, si denuda e riprende le sue parti intime, mentre si tocca in un video lungo 31 minuti. Il video mostra anche la ragazza mentre si scambia messaggi con qualcuno che la osserva in tempo reale. In effetti, è come se la performance di Sunderland facesse parte di uno spettacolo via webcam. Online sono state trovate altre immagini simili che ritraggono la giovane: la teenager è impegnata in atti molto simili a quelli del video in quella che sembra casa sua.