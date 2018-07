Usa, scoppia la Keke Challenge: i fail sono esilaranti

La moda delle "challenge", ovvero quelle sfide che partendo da una persona si diffondono a macchia d'olio sui social, ha colpito ancora: ad aver scatenato il nuovo tormentone estivo è la canzone "In My Feelings" del rapper Drake, così popolare che l'influencer Shiggy ha deciso di dedicargli una coreografia. Il video, che ha superato la sei milioni di visualizzazioni, è stato d'ispirazione per moltissime persone, tra i quali l'attore Will Smith e la cantante Ciara - che pur essendo in luna di miele non ha esitato a riproporre la coreografia di Shiggy.



Come sempre però c'è chi ha voluto esagerare e aggiungere un po' di pepe alle sfida: l'idea sarebbe quella di scendere da un'auto in movimento ed essere ripresi restando "inquadrati" dalla portiera, ma l'esito non è sempre fra quelli sperati. Non mancano poi le figuracce più classiche, dal cadere in piscina fino a sbattere contro un palo.