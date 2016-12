Usa, saltano le nozze: al pranzo invitati i senzatetto

E' tutto pronto per il fatidico sì quando lui, Landon, ci ripensa e lascia così su due piedi Quinn. Salta la cerimonia dello scambio degli anelli, ma non il pranzo di nozze, offerto dalla famiglia della sposa con un menù da 35mila dollari. A sedersi attorno ai tavoli imbanditi del ristorante del Citizen Hotel di Sacramento, in California, sono allora i senzatetto della città.