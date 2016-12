Usa, record da surfisti in California: in 66 salgono su una tavola

Un gruppo di 66 surfisti ha realizzato il record del mondo per il maggior numero di persone su una tavola da surf. E' successo nella località di Huntington Beach, nel sud della California. I 66 surfisti, tra cui diversi campioni, hanno cavalcato le onde sulla tavola lunga 1,280 metri per ben 12 secondi, superando il record precedente di 10 secondi stabilito dieci anni fa da 47 surfisti nel Queensland, in Australia.