18 febbraio 2016 Usa, proposta rivoluzionaria di due studiosi: "Aboliamo i fusi orari" Lʼeconomista Steve Hanke e lʼastrofisico Dick Henry pensano che il mondo trarrebbe enormi vantaggi dallʼabolizione dei fusi orari

Chi non ha mai sofferto gli effetti negativi del jet lag? Sonnolenza, insonnia, mal di testa potrebbero diventare solo un pallido ricordo. Dagli Stati Uniti due studiosi lanciano una proposta rivoluzionaria: abolire i fusi orari del mondo, creando un calendario universale. Tutti i Paesi, in qualsiasi longitudine, avrebbero la stessa ora e non si dovrebbero più spostare le lancette dell'orologio a seconda del meridiano.

L'idea dell'economista Steve Hanke e dell'astrofisico Dick Henry, sul Washington Post, hanno sottolineato gli enormi vantaggi che il mondo ne potrebbe trarre. Alcuni Paesi hanno già scelto per comodità un unico fuso: primo fra tutti la Cina per far fronte alla sua estensione; altri, come la Corea del Nord hanno deciso autonomamente di imporre uno spostamento delle lancette di 30 minuti inventandosi il "mezzo" fuso di Pyongyang per differenziarsi da Seul.

Il Tempo Coordinato Universale, adottato nel 1884 dalla cosiddetta commissione di Washington, ha stabilito che a ogni fuso corrisponde un orario fino a 12 ore avanti o indietro in riferimento al cosiddetto meridiano zero del Royal Greenwich Observatory, vicino Londra.