Usa, prete costruisce Vaticano di Lego

Ci ha messo un anno di lavoro ma alla fine ha portato a termine la sua opera mastodontica: una replica perfetta del Vaticano fatta tutta con mattoncini Lego. Il reverendo Bob Simon che vine in Pennsylvania (Stati Uniti) ha utilizzato oltre 500mila mattoncini per realizzare Piazza San Pietro in tutti i suoi dettagli. E dentro alla sua costruzione, oltre ai fedeli, c'è anche un piccolo Papa Francesco, in queste ore in visita proprio negli Usa.