Usa, poliziotto balla sotto la pioggia in mezzo alla strada

Ha ballato sotto la pioggia in compagnia di un gruppo di bambini ed è diventato una star del web. Il poliziotto ballerino si è scatenato per strada a san Diego sulle note di "Watch me (whip/nae nae)" di Silento, muovendosi con disinvoltura insieme ai suoi improvvisati "compagni di ballo". Un collega, ha ripreso, divertito, tutta la scena. Il video è stato postato sulla pagina Facebook della polizia e ha ottenuto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, diventando virale.