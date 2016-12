Usa, piccola malata di cancro realizzail suo sogno: sposare l'infermiere-eroe

Un piccola paziente di un ospedale di New York ha coronato il suo sogno: sposare l'infermiere che si occupa di lei. Abby, 4 anni, affezionatissima a Matt Hickling, questo il nome del paramedico, è convolata a nozze con tanto di abito bianco e bouquet. L'uomo si è prestato volentieri al gioco, assecondando la richiesta della mamma della giovanissima paziente. A testimoniare la cerimonia, le foto pubblicate su Facebook dall'infermiere. "E' il giorno più bello della mia vita", ha detto la bambina, tornata in ospedale per il trattamento contro la malattia.