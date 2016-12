Usa, organizza un musical per chiedere la mano alla fidanzata

Ci sono voluti sei mesi per organizzare il tutto, lezioni di canto e un'intera parrocchia precettata. E' quanto messo in campo da un ragazzo americano per chiedere alla fidanzata di diventare sua moglie. Il giovane ha chiesto alla sua Chiesa e ai suoi studenti di musica di mettere in scena un vero e proprio musical. "L'agguato" alla fidanzata è avvenuto durante una partita di pallavolo. Per questo incredibile flash mob sono stati coinvolti 100 artisti, 69 cantanti, 18 ballerini, 13 strumentisti, 11 telecamere, 7 cannoni sparacoriandoli, 3 sistemi audio professionali e 2 coreografi.