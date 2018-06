Usa, nonna rinchiude i nipotini in gabbie per cani nel bagagliaio della macchina

Leimome Cheeks, 62 anni, residente a Memphis, in Tennessee, è stata arrestata per aver messo in pericolo la vita dei suoi nipotini di sei e otto anni. Un vicino di casa infatti l'ha ripresa con il cellulare mentre faceva scendere i bambini da due gabbie per animali situate nel bagagliaio della sua auto.



Secondo il rapporto della polizia, la donna si sarebbe difesa dicendo di aver fatto viaggiare i suoi nipotini in quelle condizioni solo perché sulla sua macchina non c'era abbastanza spazio per tutti. I bambini hanno riferito agli agenti che il caldo all'interno del veicolo era insopportabile. Quel giorno infatti la temperatura aveva raggiunto i 35 gradi centigradi e a bordo dell'auto non c'era l'aria condizionata.