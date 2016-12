Quando Toxey si è accorto che nessuno dei suoi 21 compagni di classe, ai quali aveva inviato l'invito, si era presentato per la festa del suo compleanno, ci è rimasto davvero male. A far ritornare il sorriso al bambino di 10 anni ci ha però pensato la polizia statale dell'Arkansas, negli Usa: cinque agenti, infatti, si sono presentati due giorni dopo a casa di Toxey per festeggiare, con lo stupore - misto a spavento - dei suoi genitori.