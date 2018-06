Usa: mongolfiera urta dei cavi elettrici e prende fuoco

Quast’anno il Balloonfest di Howell nel Michigan è stato rovinato da un brutto incidente. Il filmato del disastro mostra uno dei palloni in gara perdere improvvisamente quota, dirigendosi dritto verso una serie di linee elettriche.



Il pilota ha cercato di usare la fiamma per riscaldare l'aria ma era troppo tardi: il pallone era in piena esplosione. Quando la mongolfiera è entrata in contatto i cavi, ha provocato un fortissimo boato mentre pallone e cesto hanno preso fuoco.



L'aerostato ha ripreso il volo per qualche minuto per poi scendere di nuovo e atterrare in mezzo al lago. Il pilota è stato portato a terra con l'aiuto di due pescatori e fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente.