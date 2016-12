Usa, modella porta di nascosto il suo gatto in volo: aereo dirottato a Denver

Caos su un aereo, partito da Las Vegas e diretto a Francoforte, che è stato dirottato e scortato da due jet a Denver, in Colorado, per colpa di una modella ceca 34enne, Zaneta Hucikova. La donna credeva di poterla fare franca e portare clandestinamente il suo gatto nascondendolo nella borsa. Quando invece è stata scoperta dagli assistenti di volo che l'hanno redarguita e informata che l'avrebbero fatta scendere a Denver. La 34enne non ha reagito bene, aggredendoli e minacciando di far esplodere il volo grazie alle sue amicizie mafiose.