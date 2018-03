Usa, misteriose luci compaiono nel cielo di Milwaukee

Durante la diretta televisiva del programma Fox6 Wake Up News del 28 febbraio è accaduto qualcosa di davvero particolare: delle strane luci hanno iniziato a muoversi nel cielo. Gli stessi giornalisti sono rimasti stupiti dal fenomeno e si sono interrogati su chi o che cosa potesse esserne la causa.



Le prime ipotesi nel tentativo di dare un senso a quelle luci così particolari sono state fuochi d’artificio e alieni. Il video è stato diffuso sui social network e in molti hanno provato a trovare una soluzione al mistero. Infine è stata un’altra giornalista dell’emittente rivale a capire cos'era quel fenomeno: un comunissimo stormo di gabbiani che stava volando nei cieli di Milwaukee. Non tutti però sono d’accordo su questa ipotesi e i dubbi restano molti.