Usa, la spettacolare sequenza dello scongelamento del fiume Ausable

Un innalzamento del livello dell'acqua di circa tre metri in un intervallo di tre ore di tempo. E' l'incredibile risultato provocato dal disgelo del fiume Ausable, nello stato di New York, dove è bastato un minimo miglioramento delle temperature per consentire al corso di scongelarsi, causando disagi soprattutto in prossimità di ponti e restringimenti.



La corrente ha infatti trascinato via intere lastre di ghiaccio, neve sciolta e rami caduti dagli alberi, creando pericolosi ingorghi che per fortuna non hanno avuto conseguenze. Le spettacolari immagini pubblicate sui social network dal National Weather Service Burlington sono servite per mostrare la velocità con cui si sviluppano fenomeni del genere e i rischi che si corrono in prossimità delle rive.