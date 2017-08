Usa, la scuola è finita: cascata di fogli sulle scale per festeggiare

Nel video si vedono centinaia di fogli che vengono giù dai piani superiori dell'istituto creando una vera e propria cascata di carta. A quel punto gli studenti ridono, urlano, si divertono a far volare in aria i fogli sui quali hanno studiato tutto l'anno e iniziano a scivolare giù per le scale imbiancate come se fossero su uno scivolo d'acqua, pregustando già l'arrivo delle vacanze tanto attese.



Il filmato, pubblicato da uno dei liceali che ha partecipato alla performance, ha riscosso molto successo in Rete. Migliaia di utenti l'hanno condiviso divertiti e in tanti si sono anche chiesti: chi avrà pulito? A tranquillizzarli c'ha pensato lo stesso studente: "Non preoccupatevi, a spazzare via tutto ci abbiamo pensato noi".