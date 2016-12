Usa, la rivalsa dei modelli albini: "Abbiamo vinto contro il bullismo"

Dal bullismo alle passerelle. Lieto fine per tre modelli che hanno fatto della loro diversità la loro forza. Shaun Ross, Stephen Thompson e Sanele Xaba sono giovani affetti da albinismo, ma questa particolarità che per anni li ha costretti a essere oggetti di angherie, ora li ha resi richiestissimi dagli stilisti per sfoggiare le loro creazioni. "Mi chiamavano Casper, scolorina, cipria. Si prendevano gioco di me, ma non mi sono mai arreso", commenta Shaun ripensando al suo passato.

Il 25 enne oggi è un modello richiestissimo, ma la sua pelle e i suoi capelli bianchissimi per anni l'hanno reso vittima di bullismo. Shaun però è sempre andato avanti. Postava i suoi video su Youtube finché non è stato notato da un talent scout, che ha capito che la sua originalità poteva farlo spiccare.



Molto gettonato è anche il 34enne Stephen Thompson, apprezzato per il suo "look fresco" dice lui. "Oggi posso dire di avercela fatta" ha commentato.



Ad essere riuscito a superare i bulli ed essere arrivato in alto è anche Sanele Xaba, primo modello albino africano. Anche Sanele ormai è affermato e si sente "più forte di tutto".



Tutti e tre ricordano bene quando venivano trattati come dei "diversi", ma oggi possono dire: "Abbiamo vinto noi".