31 ottobre 2014 Usa, la modella fetish e il giro vita da sogno 40 centimetri da fianco a fianco Kelly Lee Dekay da anni vive "prigioniera" di un corsetto ed è orgogliosa dei suoi 40 centimetri. Non mancano però i rischi. La respirazione può essere difficile poiché i polmoni sono compressi così come gli altri gli organi interni. Ma a lei piace così Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:54 - Era il sogno da ragazzina: diventare una modella fetish con un giro vita da vespa. Kelly Lee Dekay da anni vive "prigioniera" di un corsetto ed è orgogliosa dei suoi 40 centimetri. Non mancano però i rischi. La respirazione può essere difficile poiché i polmoni sono compressi così come gli altri gli organi interni. Ma lei è innamorata del suo vitino e non potrebbe stare senza il suo corsetto.

Dekay ammette, infatti, che salire le scale o sollevare oggetti pesanti non è il massimo. "Non vado in palestra in un corsetto, è davvero pericoloso perché faccio sollevamento pesi", racconta la 27enne. Anche se ha un giro vita straordinario, ha un rammarico: l'attuale record mondiale infatti non è suo.