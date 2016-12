Usa, la gara dei mangiatori di hot dog

Colpo di scena all'annuale gara di mangiatori di hot dog a Coney Island (New York) per festeggiare il 4 luglio. Il vincitore è Matt Stonie che ha divorato 62 panini in 10 minuti battendo il campione in carica da diversi anni Joey "Squalo" Chestnut. Stonie era arrivato secondo l'anno scorso e ha superato il rivale con due hot dog in più. Il terzo classificato si è fermato invece a quota 35.