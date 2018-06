Usa, la folle manovra di un automobilista: percorre la superstrada in retromarcia

Il dipartimento dei trasporti dell'Ohio ha condiviso sui suoi profili social un video a dir poco incredibile. Le immagini, riprese da alcune telecamere di sicurezza, mostrano un veicolo procedere contromano su una superstrada trafficata per circa due chilometri. Il conducente avrebbe deciso di guidare in questo modo in seguito a un guasto del cambio, che gli avrebbe impedito di fare altrimenti. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e la corsa folle è terminata dopo qualche minuto, quando il conducente è entrato nel parcheggio di un centro commerciale.



Il dipartimento dei trasporti ha deciso di condividere le immagini, invitando tutti gli automobilisti a non imitare in nessun caso il comportamento del conducente nel video, ricordando che la scelta migliore in caso di guasto è fermarsi e attendere i soccorsi.