Non avrebbero voluto abbandonare Izzy ma l'incendio li ha costretti a mettersi in salvo senza di lei. I coniugi Weaver erano disperati dopo aver lasciato indietro il loro cane di 9 anni e i soccorsi l'avevano dato prima per disperso, poi per morto. Invece Izzy era ancora lì e li stava aspettando. Miracolosamente scampata alle fiamme, è rimasta nei pressi dell'abitazione distrutta finché Jack Weaver, il figlio della padrona, non è tornato a cercarla: a quel punto, sentendosi chiamare, Izzy è corsa fuori dal suo riparo scodinzolando felice.