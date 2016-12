Usa, la cheerleader diventa un lavoro Saranno riconosciuti diritti e straordinari

Le ragazze che si occupano delle coreografie durante i match saranno vere professioniste dell'intrattenimento. Il caso impugnato dal governo californiano è quello di Caitlin Yates, ex cheerleader degli Oakland Raiders, cui non erano state riconosciute le spese di viaggio lungo gli States. Senza considerare che spesso, in caso di qualche chilo di troppo, le ragazze potevano anche essere tenute "in panchina". Altre cause nei confronti dei team sono state intentate negli ultimi anni da coreografe di New York Jets, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers.



Lorena Gonzalez, che si è occupata della stesura della legge che entrerà in vigore nel 2016, ha dichiarato: "La legge protegge le cheerleaders in California, ma questo è un problema a livello nazionale. Non avremmo mai tollerato imbrogli alle lavoratrici in qualsiasi altro posto di lavoro. In Nfl non dovrebbe essere diverso", riporta l'Huffington Post americano.