In Texas sta prendendo sempre più piede la sfida tra le forze dell'ordine a colpi di playback. Il video che ha dato il via a tutto - diventato virale con oltre un milione di visualizzazioni - mostra l'agente Alexander Mena che sincronizza le labbra con "Fuiste Mala" del gruppo The Kumbia Kings. Questa serenata improvvisata ha rubato il cuore a molte persone e ispirato anche altri poliziotti a unirsi al divertimento. Pochi giorni più tardi, J. Quiroz si è sentito in dovere di rispondere ripescando un tormentone degli anni '90: "Bye Bye Bye" degli NYSNC. L'hashtag #Lipsyncbattle ha cominciato a prendere piede, spingendo gli utenti a votare il loro preferito. Nell'amichevole competizione si sono però inseriti anche Jimmie Zamora e Jordan Armstrong rispolverando nientemeno che i Backstreet Boys con "Everybody" e Selena assieme alla sua "Bidi Bidi Bom Bom".