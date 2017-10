A guardare queste immagini verrebbe da dire che si tratta di un semplice colpo di fortuna, quella che spesso asseconda i principianti o gli inesperti. Ma i social dimostrano che Calvin Shannon, un bambino di Westerville (Ohio) di soli due anni, ha davvero una grande abilità con i canestri impossibili come in questo caso. Il suo profilo Twitter e il suo canale YouTube sono infatti invasi da video amatoriali che riprendono le sue incredibili prodezze. Da qualunque posizione, insomma, Calvin riesce a fare canestro senza nessuna difficoltà e le sue gesta hanno attirato la curiosità dei media che già immaginano di vederlo in Nba tra qualche anno.