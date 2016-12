Non si sa quanti dollari siano necessari a riparare un danno del genere, ma considerando il modello dell'auto danneggiata - una Ferrari 458 Speciale - l'incidente costerà una bella fortuna al proprietario della Mercedes d'epoca . Una donna ha infatti accidentalmente tamponato con la sua vettura anglo-tedesca una 'Rossa' - costata 200mila euro - parcheggiata a bordo strada durante un evento per collezionisti d'auto in Virginia (Usa).



Il filmato mostra il proprietario della Ferrari che resta letteralmente a bocca aperta. Circondato da una folla di spettatori, l'uomo ha commentato con un sonoro "Stai scherzando?" rivolto alla donna. Ha in seguito aggiunto: "Questa è la cosa più stupida che abbia mai visto". Rispondendo al proprietario, la conducente ha detto sconvolta: "Oh mio Dio, sto tremando". Il filmato si conclude con uno spettatore che rassicura le due parti in causa, constatando come nessuno sia fortunatamente rimasto ferito.