Innamorati come quel giorno di settant'anni fa in cui si giurarono amore eterno. Ma del fatidico sì pronunciato nel 1946 a Morgan City, Louisiana, negli Stati Uniti, non c'era traccia fotografica: nessuna pellicola immortalò quei momenti da sfogliare nell'album di nozze di Margaret, oggi 89enne, e Ferris Romaire, 90enne . Per questo, la nipote Amanda, 34 anni, ha pensato di far ripetere ai nonni, rivestiti a festa in occasione del 70mo anniversario di matrimonio, le pose da sposini davanti all'obiettivo della fotografa Lara Carter.

E in una cornice bucolica, ancora verdeggiante nonostante l'avanzare dell'autunno, Margaret e Ferris si sono ritrovati a mettersi in posa e scambiarsi effusioni, come se 70 anni non fossero mai passati.



Sorridenti ed elegantissimi nei loro abiti, in glicine lei con il velo bianco, in completo scuro lui, hanno fatto imprimere finalmente su pellicola il loro amore. Settant'anni dopo quel giorno indimenticabile per la coppia le foto sono anche online.