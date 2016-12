Usa, in sovrappeso insegna yoga per ritrovare l'autostima e diventa una star

Non è magra e non è neanche particolarmente flessibile, per questo la sua storia ha fatto il giro del web. Dana Falsetti è un'insegnate di yoga fuori dagli schemi. La 22enne di New Hop, in Pennsylvania, ha iniziato a praticarlo dopo anni di lotta con il proprio corpo, dopo periodi di forte aumento di peso e di abbuffate, accompagnate da ansia e depressione e da inutili tentativi di trovare un po' di pace. Poi l'incontro con lo yoga che l'ha resa celebre tra tutte le persone che lottano con i chili di troppo.