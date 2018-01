Usa, impressionante baby robot gattona come un bambino vero

Con lo scopo di condurre una ricerca scientifica, la Purdue University ha dato vita a un baby robot capace di riprodurre i movimenti dei bambini. Gattonando come un vero neonato, questa macchina è in grado di rilevare il livello di sporco e batteri presenti su frammenti di tappeti e moquette di reali abitazioni.



I dati raccolti dimostrano che i neonati inalano dosi di sporcizia quattro volte superiori rispetto ad un adulto che cammina sulla stessa superficie. Ma non disperate. E’ stato infatti dimostrato che l’esposizione a microbi e allergeni in tenera età contribuisce al rafforzamento del sistema unitario, proteggendo i bambini da future patologie come asma e allergie.