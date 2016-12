Usa, il funambolo Wallenda cammina sul filo tra i grattacieli di Chicago

Cammina sul filo d'acciaio sospeso nel vuoto in situazioni estreme, con venti che possono scaraventarlo nel vuoto o in situazioni di totale assenza di visibilità. A sorreggerlo, dice, la sua incrollabile fede in Dio. Quella fede che lo ha sostenuto anche per affrontare la sua ultima sfida: camminare "bendato" tra i grattacieli di Chicago, soprannominata dagli americani "La città del vento". Nik Wallenda, funambolo americano da almeno tre generazioni è riuscito anche in questa impresa.