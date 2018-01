Usa, il figlio è timido, il papà artista lo aiuta in modo creativo

Fin dove può spingersi l'amore di un padre per il proprio figlio? Difficile stabilirne i confini e se, nel caso in questione, il papà è anche un artista allora ci si spinge molto più lontano. Siamo in California e il piccolo Nicholas Cabalo, fin dalle elementari, mostra di essere un ragazzo molto chiuso e introverso, solo in un angolo per fatti propri, mentre gli altri bambini giocano insieme. I genitori, mamma e papà Dominick, cercano di iscriverlo a corsi extra-scolastici e attività ricreative per stimolarne la socializzazione, ma invano. Allora, il papà, che di mestiere è già un artista, inventa un modo creativo e sorprendente per aiutare il proprio figlio. Per oltre quattro anni, disegna più di 550 sacchetti del pranzo di Nicholas con i supereroi e i personaggi più disparati. In questo modo, aiuta il bambino a rompere il ghiaccio e stimola gli altri ad interessarsi a lui, favorendone l'interazione. Nicholas è ora al centro dell'attenzione e, anche se ormai è passato alle scuole medie, porta sempre con sè un sacchetto decorato.