Usa, il costume di Halloween a Led

08:40 - Dopo aver ideato questo costume luminoso da Topolino lo scorso anno, per Halloween 2014 questo papà ha aggiornato la versione e ha vestito la figlia da Minnie. Ha utilizzato strisce di Led collegati a un microprocessore Arduino. Il divertente costume notturno lampeggia in 12 diversi modi ed è dotato di 372 Led. Dopo aver pubblicato il video su YouTube l'anno scorso, l'idea talmente piaciuta che il papà ha deciso di creare un sito per vendere il costume online.