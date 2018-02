Usa, il cane tenta di rubare i pancake ma dà fuoco alla casa

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Southwick, in Massachusetts, sta insistendo in questi giorni sull'importanza degli allarmi antincendio nelle abitazioni a seguito di un filmato dove un cane, nel tentativo di rubare dei pancake, scatena per errore un piccolo incendio in un'abitazione in assenza del padrone. L'animale tenta di tutto per raggiungere il piatto poggiato sul piano cottura ma, senza rendersene conto, accende il forno a gas, dando vita a un piccolo incendio che ben presto riempie di fumo l'intera casa. Ignaro del pericolo, il cane si sdraia a dormire finché l'intervento di polizia e vigili del fuoco, giunti sul posto grazie al sistema di allarme, impedisce che l'incidente si trasformi in un disastro.