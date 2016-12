Usa, i Queen in versione Halloween: le lanterne cantano Bohemian Rhapsody

08:42 - In America decorare la propria casa per Halloween è un must, ma Steve Jandick si è decisamente superato. Grazie all'amico Nick Thomas, ha messo in scena uno spettacolo di luci e suoni. Le lanterne illuminate con i Led posizionate di fronte alla sua casa nell'Illinois si animano e cantano un classico dei Queen, "Bohemian Rhapsody". Uno show a fin di bene, volto a sostenere l'associazione Gigi's Playhouse che aiuta i malati affetti da sindrome di down.